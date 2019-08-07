معهد الأورام يواجه "سرطان الإرهاب".. وشريف عامر يرصد آثار التفجير

رصدت كاميرات برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر"، آثار التفجير الذي حدث في محيط معهد الأورام بالمنيل، بعد وقوع حادث إرهابي الأحد الماضي، حيث رصدت الكاميرات صورًا لأجهزة ومعدات تهالكت بسبب الحادث.

وقال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، خلال حواره في نفس البرنامج، إنه تحدث مع مدير الأمن الخاص بالمعهد، والأخير أوضح له أن ما حدث أمام المعهد مجرد سيارتين اصطدما ببعضهما أمام المعهد، وانفجرت إحدى السيارات، مؤكدًا أنه لم يتخيل حجم الحادث إلا فور وصوله لمكان الحادث.

وتابع: "أول ما روحت قولت شيء مش منطقي خالص، طب ما الحوادث بتحصل في كل حتة، ولو عربية انفجرت إزاي هتعمل حفرة في الأرض"، موضحًا أن أحد الأطباء كانت عيادته بعيدة عن موقع الحادث ولكنها في المنيل، وكشف له أن العمارة تعرضت للرج بسبب الحادث وأن مرضاه تركوا العيادة وخرجوا مسرعين إلى الشارع.

وواصل: "هنعمل إيه، إحنا واخدين على البهدلة، لما كنا بنطور المعهد كنا نقلنا بعض العيانين في مستشفى الطلبة ومستشفى قصر العيني، وكنا بنتابع حالة المرضى من مستشفى لمستشفى، فدلوقتي مش جديدة علينا إننا نتابعهم في مستشفيات أخرى".

وأكد أن همه الأكبر فور وصوله للمبنى عقب الانفجار كان "هنشتغل إزاي.. عشان المعهد مينفعش يقف"، مؤكدًا أن المعهد سيعود للعمل بكامل طاقته عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد الماضي، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ22 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.