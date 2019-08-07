قالت آمنة عبدالمطلب والدة أحمد التي ظهرت معه في جلسة التصوير، إنها في غاية السعادة بسبب استحسان الجميع للصور التي التقطت لها مع نجلها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران على شاشة "ON E": "تعبت على ما ربيت ولادي قوي، وأنا في الأصل فلاحة مش بشتغل".

كشف أحمد حامد حجازي، الشاب الذي صوَّر والدته وهي ترتدي زي التخرج، واحتفل معها بتخرجه من كلية الآداب بجامعة طنطا، أسباب إقدامه على هذا الأمر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والذي يُعرض على شاشة "TeN".

وقال أحمد، إنه أقدم على هذه الخطوة رغبة منه في إسعاد والدته بطريقة مختلفة، موضحًا أن والدته تعبت كثيرًا في حياتها، وقامت بتحمل المسؤولية منذ صغرها بعد أن مات والدها وهي صغيرة، فأصبحت بمثابة أمًا لأشقائها ولم تعش طفولتها.

وتابع: "تعبت أوي في تربية أخواتها لأنها تيتمت وهي صغيرة، ولم تعش طفولتها، وبعد ذلك تزوجت من شخص لديه 3 أطفال، بنتان وولد، وقامت بتربيتهم على أكمل وجه، وأنجبتني أنا وأخي، وربتني أفضل تربية"، مستطردًا: "مش عارف أرد لها الجميل".

وواصل: "أمي بالذات اللي عمرها ما تعملت مع أبناء زوجها على أنها مرات أب، أنا كبرت وشوفت أمي بتعاملهم إزاي، نفس معاملتي أنا وأخويا بالضبط، كلمة مرات الأب دي مستحيل تتقال على واحدة زي أمي".