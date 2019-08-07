قرر الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم، إحالة 132 من الأطباء وهيئة التمؤيض والموظفين، بمستشفى شبراخيت المركزي للتحقيق، بسبب عدم انضباطهم بالعمل داخل المستشفى، وتركهم مقر العمل في أثناء المواعيد الرسمية.

كان وكيل المديرية، يرافقه الدكتور أحمد الفقي، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وفريق تفتيش من الإدارات المختلفة بديوان عام مديرية الصحة، أجرى جولة مفاجئة على مستشفى شبراخيت المركزي، لتقييم أداء المستشفى والوقوف على أي معوقات والعمل على حلها، بالإضافة إلى الانتهاء من خطة تطوير المستشفى خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار الجولات المستمرة لقيادات الصحة بالمحافظة، للتحقق من تقديم خدمة جيدة للمرضى، ومتابعة الانضباط الإداري للعاملين بالقطاع الصحي.

وتفقد وكيل مديرية الصحة، خلال الزيارة، أقسام المستشفى منها قسم الاستقبال والطوارئ ووحدة المبتسرين والعناية المركزة والطوارئ والأمصال، وتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته، وحرص أثناء الزيارة علي سؤال المرضي وذويهم علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد اﻷقسام الداخلية للمستشفي، وزار المرضى للاطمئنان عليهم وعلى سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين بجميع اﻷقسام.

وتابع "الجزار"، دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمستشفى، وأحال 132 من العاملين بالمستشفى للتحقيق، مشددا على جميع العاملين بالمستشفى، بضرورة انتظام بالعمل وعدم مغادرته ﻷي سبب من اﻷسباب، كما وجه مدير المستشفى، بوضع خطة تصحيحية موازية بالتنسيق مع مديرية الصحة، لتلاشي سلبيات الأداء والعمل بالمستشفى.