تجهيز 15 عروسة وتوزيع 10 عجول أضاحي على غير القادرين في مطروح

أعلنت محافظة مطروح أنه في إطار مبادرة اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، للمساعدة في زواج غير القادرات والأيتام، وتوزيع لحوم أضاحي لغير القادرين، بالتعاون مع جمعية الأورمان، والاستعداد لتجهيز 15 عروسة، بالإضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي بعدد من القرى والتجمعات لغير القادرين بمراكز المحافظة، بقيمة إجمالية 400 ألف جنيه.

وقال العميد أحمد الدسوقي المشرف على فرع جمعية الأورمان بمطروح، إنه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروحن سيتم المساهمة في تجهيز 15 عروسة، من الأيتام وغير القادرات من مطروح، وذلك بتكلفة 150 ألف جنيه، وتوزيع 10 عجول أضاحى على مراكز المحافظة، وتوزيعها على الفئات المستحقة بتكلفة 250 ألف جنيه، لتصل إجمالي تكلفة المساهمة في زواج غير القادرات وتوزيع الأضاحي على المستحقين بنحو 400 ألف جنيه.