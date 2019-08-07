قدم مرشح الجبهة الشعبية حمة الهمامي، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

كان أعلن حزب "حركة نداء تونس" تأييده لترشيح وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستشهدها البلاد، والمقرر إجراؤها في 15 سبتمبر عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأوضح بيان صادر عن الحركة أمس الثلاثاء، أن "حزب الزعيم المؤسس الباجي قائد السبسي.. قرر مساندة ترشح السيد عبد الكريم الزبيدي لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل".