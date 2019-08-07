"دار الخدمات" تطالب غير المستوفين بسقف زمني لإنهاء أوراق تأسيس اللجان

طالب المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للجنة الدفاع عن الحريات النقابية التابعة لدار الخدمات العمالية، النقابيين الذين لم يستوفوا أوراق توفيق أوضاع أو تأسيس لجانهم النقابية، بالانتهاء من الأوراق اللازمة لتقديمها إلى وزارة القوى العاملة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين وضع سقف زمني للانتهاء من حل أزمة اللجان النقابية المعلقة، سواء في عملية توفيق الأوضاع أو عملية قبول أوراق اللجان الراغبة في تأسيس جديد.

وناقش الاجتماع وقائع ما جرى في الزيارة التي أجراها وفد اللجان النقابية صباح أمس إلى وزارة القوي العاملة، والتي جاء أهم نتائجها ما أكده عادل صبحي مدير عام شؤون المنظمات النقابية بالوزارة، أنّ عملية فحص اللجان النقابية تتم بشكل جيد، وسيتم البت في جميع ملفات اللجان النقابية المقدمة لهم دفعة واحدة، والأمر سينتهي بعد إجازة عيد الأضحى سواء في عملية التوفيق أو التأسيس.

حضر الاجتماع ممثلي نقابات المصرية للاتصالات والسائقين المستقلة واكسون موبيل والكوك والعاملين بهيئة تعليم الكبار والعاملين بأسمنت حلوان وأسمنت السويس والعاملين بهيئة النقل العام والعاملين بالمترو.