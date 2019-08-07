تشهد شعائر الحج بعض الأمور غير المستحبة شرعا، وبينها التقاط بعض الحجيج "سيلفي" قرب بيت الله الحرام أو خلال وجوده في عرفات.

يقول الدكتور علوي أمين عميد كلية الشريعة الأسبق لـ"الوطن": "التقاط سيلفي بجوار الكعبة غير مستحب لكنها لا تصلح للحرمة، فالأصل هو احترام الشعائر، وتلك الأمور قد لا يظهر منها الاحترام لكن الناس تري أنّها صورة تذكارية الهدف منها توثيق الفترات المهمة في تاريخهم، وأنا شخصيا لو رحت هناك سألتقط صور لي، وعلى المسلمين أن يؤدوا المناسك بخشوع وخضوع".

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء، أوضح الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بالدار، حكم التقاط "سيلفي" بجوار الكعبة في أثناء أداء شعائر الحج، قائلا إنّ الأصل في التصوير هو الجواز طالما لا يوجد مانع لذلك كتصوير ما لا يرضى الله، مضيفا: "التصوير في أثناء أداء المناسك جائز ولا يبطل الفريضة، لكن لا يجب الانشغال بالتصوير عن الروحانيات".