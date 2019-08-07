تأملت آثار تفجير معهد الأورام، وبكت حزنا، فقررت السيدة أربعينية المساهمة في استعادة روح المكان بتفصيل ملاءات جديدة لأسرة المعهد، وهو شيء ربما يبدو بسيطا، لكنه قادر على بعث جزء من روح الاطمئنان، بحسب ما قالت.

نجوى أبو المجد، سيدة في الأربعينات من عمرها، تروي لـ"الوطن"، أنها تألمت كثيرا لما وقع أمام معهد الأورام، الذي وقع يوم الأحد الماضي، حتى أنها بكت بشدة من مشاهد المصابين والجرحى من أثر الانفجار.

فكرت نجوى كثيرا في التبرع لصالح المعهد للمساهمة في إتمام إصلاحاته بأسرع وقت ممكن، "إلا أنها لم تكن تملك القدرة المادية التي تساعدها في عملية التبرع التي نبعت من داخلها"، وفق ما صرحت السيدة الأربعينية.

"بعرف أفصل وعندي ماكينة خياطة"، لجأت "نجوى"، إلى استخدام مهارتها في التفصيل وتوافر الماكينة لديها، لتقرر المساهمة بتفصيل مفارش أسرة المستشفى، بدلا من التي حدث لها تلفيات.

وماكينة الخياطة هي وسيلة السيدة الأربعينية للمساعدة في توفير النفقات اللازمة لأسرتها، حيث كانت تعمل عليها بشكل محدود من منزلها، "بعمل شغل لناس بتطلبه مني وبتمشي".

وتتمنى أن تجد السيدة الأربعينية من يوفر لها الأقمشة التي لا تملك ثمنها، وتعمل هي على تفصيلها وتجهيزها وتتولى مسؤولية إرسالها للمستشفى، "ده كل اللي أقدر عليه، والله لو كنت أملك أني انفذها لوحدي كنت عملتها".