انقسام حول "الفطر" واختلاف على "الأضحى".. الأعياد حائرة في بلاد العرب

يستقبل المسلمون حول العالم، الأعياد الدينية بلهفة كبيرة، وسعادة عارمة، فهي مناسبات تجتمع فيها العائلة، ويفرح بها الكبير قبل الصغير، لكن في الآونة الأخيرة، أصبح يعكر صفوها اختلاف البلاد العربية على موعدها، لأسباب مختلفة.

البداية كانت حينما انقسمت البلدان العربية حول موعد أول أيام عيد الفطر الماضي، واكتمل المشهد باختلافهم أيضا حول موعد أول أيام عيد الأضحى المقبل بعد أيام قلائل، ما جعل المسلمون في حيرة من أمرهم، خصوصًا المغتربين منهم.

اختلاف حول عيد الأضحى.. الاثنين أول أيام العيد في 3 دول عربية

20 دولة عربية أعلنت أن الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".

وعلى النقيض، أعلنت 3 دول أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهي سلطنة عمان والمغرب، وآخرهم كانت موريتانيا.

انقسام عربي حول عيد الفطر

اعتماد بعض الدول الإسلامية في رؤية الهلال على الحسابات الفلكية، في حين يعتمد كثير منها على الرؤية الشخصية بالعين المجردة أو مناظير دقيقة، جعل هناك اختلاف حول أول أيام عيد الفطر، الماضي.

وأكملت بعض البلاد الإسلامية صيام شهر رمضان، حتى يوم الثلاثاء 4 من يونيو، باعتباره يوم مكمل للشهر الكريم، مثل مصر وإيران وفلسطين إضافة إلى لبنان وسوريا والأردن، والأربعاء أول أيام العيد، بينما أقرت بلاد أخرى أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، مثل الإمارات والسعودية.

المصريون في الغربة يدفعون الثمن.. أحدهم افتقد الفرحة مع أهله وآخر قضاه مرتين

ثمن اختلاف البلدان الإسلامية حول أول أيام العيد، يدفعه المصريون المقيمين في البلاد العربية، الذين ينتظرون مثل تلك المناسيات؛ للترفيه عن أنفسهم والتقرب من ذويهم.

محمد: ماحستش بفرحة العيد زي كل سنة

"ماحستش بفرحة العيد زي كل سنة".. هكذا علق محمد مدني، أحد المصريين المقيمين في الإمارات، عن اختلاف أول أيام عيد الفطر في مصر عن أبو ظبي، ما جعله بفتقد الشعور بالألفة: "دايما كنت بستنى أول يوم عشان أشوف صور أهلي وصلاة العيد، ونتكلم (لايف)، وأحس إني وسطهم في شبرا، لكن المرادي قضيته عادي".

ويأمل مدني في أن يكون أول أيام عيد الأضحى المقبل في مصر متفق مع الإمارات، حتى لا تتكرر الواقعة السابقة.

مصطفى: "قضيت أول يوم العيد مرتين.. واحد في السعودية والتاني في مصر"

يعتاد الشاب المصري مصطفى جمال المقيم في السعودية، أن يقضي إجازة العيد برفقة أسرته وأصدقائه، لكن تلك المرة كانت مختلفة، حيث انتظر الشاب الثلاثيني، حتى يوم الأربعاء 5 يونيو من العام الجاري، ليسافر إلى مصر ويحضر أول أيام عيد الفطر، الذي كان بالفعل كان قد قضاها في جدة، يوم الثلاثاء.. "قضيت أول يوم العيد مرتين واحد في السعودية والتاني في مصر".

رئيس معهد البحوث الفلكية: اختلاف البلاد العربية حول العيد غير مبرر

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لـ"الوطن"، إن اختلاف موعد عيد الأضحى في الدول العربية غير مبرر.

وقال القاضي إن هلال ذي الحجة تحديدا كان فيه فترة مُكث، وهي فترة مكوث الهلال في السماء بعد الغروب، تصل إلى 30 دقيقة في معظم الدول العربية، "لذلك لا أرى أي مبرر في أن يخالف موعد العيد في هذه الدول، لكن طبعا ما أقدرش أتكلم عن حيثياتهم".