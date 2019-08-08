أكدت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل المدير التجاري لشركة الاتصالات الأفغانية "أفغان تليكوم"، إثر انفجار تبنته حركة طالبان في العاصمة كابول، الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، عن مسؤولي وزارة الداخلية، قولهم، إن قنبلة مغناطيسية انفجرت في محيط الشركة الحكومية، الواقعة في الدائرة الخامسة في كابول، في وقت متأخر من ليلة أمس.

وأضاف المسؤولون، أن الانفجار أدى إلى مقتل محمد قاسم تاج وردك، المدير التجاري للشركة، ولم يسفر عن أي إصابات أخرى.

وأصدرت حركة "طالبان"، بيانا، زعمت فيه أن الانفجار استهدف سيارة عناصر الاستخبارات المتواجدة في محيط الشركة، وأنه أسفر عن مقتل أو إصابة 4 أشخاص على الأقل.