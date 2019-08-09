ياسمين عبدالعزيز: أول إعلان عملته كان عندي 12 سنة وقبضت فيه 205 جنيهات

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وكشفت عبدالعزيز عن أول إعلان شاركت فيه وكان عمرها 12 عاما، حينها، حيث قدمت إعلان لإحدى الشركات وحصلت على مبلغ 205 جنيهات كأول أجر لها.

وأعربت عن عشقها الشديد للإعلانات، مشيرة إلى أنها قدمت بمعهد التمثيل قسم الإخراج لتعمل كمخرجة إعلانات، وأشادت بدور المنتج طارق نور في ظهورها الفني.

وأوضحت أن أول سيارة اشترتها من عملها في الإعلانات اصطدمت بسيارة إسعاف وحزنت بشدة لأنها أول سيارة لها، ورفضت التحرك من أمام سيارة الإسعاف ما اضطر المسعفين لنقل المريض على الأقدام لأقرب مستشفى.