تحدثت الدكتورة داليا أحمد بسيوني، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب القصر العيني، عن "النمش"، قائلةً إنها مرتبطة بوقت الحمل بسبب إفراز بعض الهرمونات.

وأضافت بسيوني، خلال حوارها مع الفنانة رجاء الجداوي، التي تقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، بدلًا من الإعلامي عمرو أديب، اليوم، أن النمش أيضًا مرتبط باستعداد البشرة، حيث يتأثر بنوع وطبيعة البشرة، وذلك في حالة التعرض للشمس.

ونصحت المصيفين بالحصول على كريمات "صن بلوك"، لمنع الإضرار بالبشرة، لافتةً إلى أنه يصعب التخلص من النمش بشكل نهائي، لأنه مرتبط بطبيعة البشرة.

وتقدم الفنانة رجاء الجداوي حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، بدلًا من الإعلامي عمرو أديب، وذلك بسبب سفره إلى الخارج، وحري بالذكر أنها تقدم فقرة بالبرنامج، الذي يبث عبر شاشة "MBC مصر"، من يوم الجمعة حتى يوم الإثنين من كل أسبوع.