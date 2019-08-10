يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لـطقس اليوم السبت، وقفة عيد الأضحى المبارك، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل رؤية الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

بورسعيد 24 33

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الإسماعيلية 24 38

السويس 24 37

العريش 24 33

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 26 38

أسيوط 25 40

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 27 41

أسوان 30 41

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 40

المدينة 26 39

القدس 17 29

الرياض 27 43

المنامة 34 39

أبو ظبي 33 44

الكويت 32 47

دمشق 16 36

بيروت 26 31

عمان 17 31

غزة 22 31