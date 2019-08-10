انتشال جثتين لمُسن وطفل غرقا في مياه "الإبراهيمية" ببني سويف

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي، اليوم السبت، من انتشال جثتين لمسن وطفل، غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية بمركزي الواسطى وببا بمحافظة بني سويف، وتم إيداعهما بالمشرحة.

تلقت إدارة شرطة النجدة ببني سويف، بلاغا بانتشال جثة غريق أمام كوبري أطواب بمركز الواسطى شمال المحافظة، حيث تبين أنه يدعى " محمد.إ .إ" 61 عام، ومقيم قرية أطواب، وتم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

كما تلقى مأمور مركز شرطة ببا جنوب المحافظة، بلاغا بالعثور على جثة طفل مجهول ويبلغ من العمر حوالي 10 أعوام، غريق في ترعة الإبراهيمية، أمام مشروع طنسا، وتم انتشال جثته بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.