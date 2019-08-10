أكدت الحكومة اليمنية، أن قصر المعاشيق ما زال تحت سيطرتها وبداخله عدد من الوزراء، حسبما أفادت فضائية العربية، نقلًا عن مصادر حكومية في اليمن.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، إنّ الأمين العام للجامعة يتابع بقلق تطورات الأوضاع في عدن، وتدعو أبناء الشعب اليمني لتحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أي اعتبارات ضيقة حفاظا على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

وأكد المصدر أنّه صار واضحا أنه لا توجد إمكانية للحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد، داعيا جميع الأطراف للتهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول لإنهاء الخلافات والعمل سويا لضمان عودة الشرعية للبلاد، وإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد.