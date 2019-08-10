وجه المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، السبت، بفتح التحقيق في واقعة اتهام مدير سنترال بسرقة سلاح ميري من خفير الحراسة، وسماع أقوال شهود العيان.

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور ديوان مركز شرطة السنطة يفيد بسرقة سلاح ميري من الخفير المعين لحراسة سنترال مدينة السنطة.

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطني لكشف ملابسات السرقة وضبط الجاني.

وبتكثيف التحريات، تبين أن المدعو"إبراهيم.ا.ش"، مقيم بقرية طوخ مزيد، يبلغ من العمر 59 عاما، يعمل مدير سنترال السنطة، سرق السلاح الميري من الغفير المعين، وتوجه إلى منزله لإخفائه، وعقب تقنين الإجراءات من قبل ضباط المباحث الجنائية جرى ضبطه وبسؤاله اعترف بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.