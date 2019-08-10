وضع قانون التنظيمات النقابية وحق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 شروط إذا لم تتحقق تُسبب انهاء العضوية، في بعض الأوقات يسقط عضو النقابة العمالية في محاذير تُنهي عضويته باللجنة النقابية أو النقابة العامة التابع لها.

يوضح "الوطن"، في السطور التالية الشروط والضوابط اللازمة للحفاظ على العضوية بالمنظمة النقابية.

وحددت المادة (25) من القانون عدة شروط تنهي العضوية أبرزها الانسحاب من النقابة، الوفاة، والفصل من عضوية المنظمة النقابية.

ووفقًا للقانون فإن عضو النقابة العمالية يتمكن من الحفاظ على عضويته اذا حافظ على سداد الاشتراك وفقاً للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي، وألا يفقد شرط من شروط العضوية التي التحق على أساسها بالنقابة.

ويحث للعضو أن يطلب خلال شهر من تاريخ الاحالة إلى التقاعد أن يطلب الاحتفاظ بالعضوية النقابية، وهو يحافظ على عضويته من الانهاء.

وأجازت المادة (26) للعضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة في البنود في المادة (25) أن يطلب إعادة قيده إذا كان مستوفيًا لشروط العضوية النقابية وذلك طبقًا للقواعد والشروط والاجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية.

ويجوز للعضو الذي رُفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ اخطاره بالقرار.