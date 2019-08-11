هجرة القاهرة والعودة للجذور في العيد.. ليلة زحمة جدا

العشرات من الأشخاص يصطفون في المواقف ينتظرون سيارات الأجرة التي ستقلهم إلى محافظاتهم التي وفدوا منها إلى القاهرة من أجل "لقمة العيش".

تزداد أعداد المسافرين مع مرور الوقت، بسبب قلة عدد السيارات داخل الموقف، إلى أن تحين اللحظة المرتقبة بدخول أحد الـ"ميكروباصات" مسرعا، ليتكالبوا عليه ويبدأوا الصعود إليه حتى قبل أن يتوقف.

يقف الشاب "صلاح علي" البالغ من العمر 27 عاما، بالموقف المخصص لسيارات بني سويف، منذ أكثر من ساعة، مترقبا وصول سيارة أجرة تقله والآخرين بجواره، ويروي لـ"الوطن"، أن هذه الأزمة تكون في الأعياد فقط، وسببها زيادة الضغط في أعداد المسافرين مقابل عدد السيارات.

الطمع يدفع بعض السائقين لزيادة الأجرة

وتتفاقم الأزمة، باستغلال بعض السائقين، الكثافة في أعداد المواطنين المسافرين، وزيادة أسعار أجرة السفر،: "كل ده بيكون في الأعياد بس.. إنما لما بسافر أسبوعيا، مابيكونش في الضغط ده"، بحسب حديثه.

ساعد تطوير طريق "الكريمات" الذي يمر به الشاب العشريني في أثناء سفره إلى مسقط رأسه على الراحة خلال ركوبه للسيارة، وتوفير الوقت له: "تجديد الطريق وفَّرْ وقت تقريبا من 20 إلى 30 دقيقة".

فيما يسافر "إبراهيم عبد السلام" إلى محافظة الإسماعيلية، لقضاء إجازة العيد مع أسرته، إلا أنه يقف منذ ما يقرب من نصف ساعة في انتظار سيارة أجرة تُقلُّه، حسب حديثه لـ"الوطن".

تطوير الطرق ساهم في تقليل مدة السفر

اعتاد "عبد السلام" على هذه المشكلة منذ سنوات عديدة: "أنا بشتغل في القاهرة بقالي تقريبا 4 سنين.. كل سنة في الأعياد بتبقى الدنيا زحمة بسبب ضغط المسافرين.. إنما في الأيام العادية السفر بيبقى سهل.. وكمان تطوير الطرق سهِّل جدا من السفر، بقى أسرع في الوقت".

داخل موقف عبود ومن أمام المكان المخصص للسيارات الأجرة المتجهة إلى المنصورة، كان "أحمد صلاح"- الذي يعمل في أحد المصانع بالقاهرة- يجلس على حقيبته، وقال لـ"الوطن": "كل عيد بيكون الوضع بالشكل ده، الناس كتيرة، ومفيش مواصلات، مانعرفش إيه السبب، مع إن الطريق بيبقى ماشي كويس".

أحمد صلاح أشار إلى أن عددا من السائقين يستغلون الموقِفْ، بزيادة سعر الأجرة على الركاب، دون مبرر، بحجة أنه لا توجد سيارات كافية: "بس جِه أمين شرطة مرتين، وأكد على الناس إنها ماتدفعش أكتر من الأجرة العادية، وقال للسواق ماتزودش الأجرة على الناس.. وكل شوية الشرطة بتمر على السائقين عشان الأسعار".