شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة تموينية مكبرة بمنطقة حي شمال المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، لمراقبة الحالة التموينية بالمراكز، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 21 مخالفة تموينية متنوعة، بالإضافة لمصادرة كميات من المنتجات الغير صالحه للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.