وزيرة الصحة توجه بتطوير مباني نقاط الإسعاف بمطروح والإسكندرية

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم، نقطة إسعاف الغزالة، بمحافظة مطروح، ضمن زيارتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي مطروح والإسكندرية؛ للوقوف على مدى جاهزية فرق الإسعاف المصرية، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل لعيد الأضحى المبارك.

زايد تتفقد إحدى سيارات الإسعاف.. وتراجع الأدوية الطبية الموجودة بها

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن وزيرة الصحة وجهت الدكتور عمرو رشيد نائب رئيس هيئة الإسعاف، بالبدء في تنفيذ خطة تطوير مباني نقاط الإسعاف الموجودة خارج المدن، وخاصةً سكن فرق الإسعاف، على أن يتم الانتهاء من 30٪ منها خلال عام، موجهةً الشكر للعاملين بالنقطة على سرعة استجابتهم لنداءات المواطنين، مؤكدةً اعتزازها بدورهم الوطني.

وأضاف "مجاهد"، أن وزيرة الصحة تفقدت إحدى سيارات الإسعاف، وراجعت الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة بها، موجهةً بالإسراع في وضع مسودة لقانون الخدمات الطبية والإسعافية ما قبل المستشفيات، للسماح للأطقم الإسعافية بتقديم أفضل الخدمات، وتجريم الاستغلال السيئ للخدمات والموارد الإسعافية سواء سيارات الإسعاف أو الخط الموحد 123.

ومن جهته، أكد الدكتور عمرو رشيد نائب رئيس هيئة الإسعاف رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مرافق هيئة الإسعاف طوال أيام العيد مع جاهزية الفرق الإسعافية لتقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطنين.

يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت خطة التأمين الطبي الشامل والتي تتضمن الدفع بـ2227 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، علاوةً على رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المستشفيات وإلغاء الإجازات بكل انواعها للفرق الطبية خلال فترة الاحتفال.