لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين في البرازيل؛ جراء حادث إطلاق نار داخل أحد الملاهي الليلية بمدينة "موستارداس " جنوب البلاد.

وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد، أن أفراد جماعة مسلحة اقتحمت الملهى قبيل فجر اليوم، وأطلقوا النيران على موظفي ومرتادي الملهى، وسرقوا متعلقات الضحايا الشخصية قبل هروبها من النادي الواقع جنوب البلاد.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى في مدينة بورتو أليجري عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن مسرح الجريمة، ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبهين على خلفية الحادث، فيما لم تتوافر أيضا معلومات عن الدوافع المحتملة خلف الهجوم.