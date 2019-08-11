قررت النيابة العامة حبس ربة منزل و2 آخرين لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي، وتبين من التحريات التي أجراها فريق من مباحث مدينة نصر، أن المتهمين الثلاثة جمعوا مبالغ مالية من العملات الأجنبية بقصد بيعها في السوق السوداء بدون أي تصاريح، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وضبطت قوة أمنية معينة لتأمين أحد الفنادق بمدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم في عابدين، وشقيقة زوجته مقيمة في شمال سيناء، حال استقلالهما سيارة "ملك الأول"، وبحوزتهما 10 الآف ريال سعودي و6 آلاف جنيه و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الإتجار خارج نطاق السوق المصرفي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.