لقي طفل مصرعه دهسا تحت عجلات ميكروباص، الأحد، وأظهرت التحريات الأولية تحت إشراف اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد أنه أثناء وقوف الطفل على باب الميكروباص بجوار مساكن المنطقة الثامنة في نطاق دائرة المناخ، أدى لاختلال توازنه وسقوطه على الفور.

ونقلت الأهالي الطفل معتز خليل عبدالحميد، 12 عاما، لمستشفى السلام لفحصه، ولكن نظرا لسوء حالته الصحية قررت عائلة الطفل نقل نجلهم إلى المركز الطبي العالمي بالقاهرة، وأثناء نقله توفي في منتصف الطريق.

وجاري نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الحميات للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.