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هند صبرى: شخصية

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"14 رغيف للأسرة يوميا".. محافظات بحري الأكثر استفادة من الخبز المدعم

"14 رغيف للأسرة يوميا".. محافظات بحري الأكثر استفادة من الخبز المدعم

بأدوات غير معقمة.. "حلاقو السبوبة" ينقلون الأمراض بين الحجاج

بأدوات غير معقمة.. "حلاقو السبوبة" ينقلون الأمراض بين الحجاج

الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في إدلب ويحررها من الإرهابيين

الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في إدلب ويحررها من الإرهابيين

"بلالين وسبونج بوب".. 4 مبادرات شبابية تحيي عيد الأضحى في الأقصر

"بلالين وسبونج بوب".. 4 مبادرات شبابية تحيي عيد الأضحى في الأقصر

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"كان بيلعب والموج شده".. انتشال جثة طفل مات غرقا في بني سويف

"كان بيلعب والموج شده".. انتشال جثة طفل مات غرقا في بني سويف

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3 ملايين مستهدف وبالتقسيط المريح.. تفاصيل مبادرة "دراجة لكل طالب"

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