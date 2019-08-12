"كان بيلعب والموج شده".. انتشال جثة طفل مات غرقا في بني سويف

تمكنت قوات قسم الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، الأحد، من انتشال جثة طفل غرق في مياه البحر اليوسفي بقرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا جنوبي بني سويف، وتم نقلها لمشرحة مستشفى إهناسيا المركزي.

تلقى العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بلاغا من الأهالي بغرق طفل يدعى "أحمد.ح.ه"، 8 أعوام، مقيم بقرية ميانة بدائرة المركز في مياه البحر اليوسفي، والذي أخطر مدير أمن بني سويف، والذي أمر قوات الإنقاذ النهري بانتشال جثة الغريق.

وتبين من التحريات وسؤال أهل الطفل، أنه أثناء لهو المتوفي أمام منزله بقرية ميانة، سقط في مياه البحر اليوسفي وجرفه تيار الموج، ولم يتمكن من الخروج.

وبسؤال عم الغريق ويدعى "علاء.ه.م"، 29 عاما، حاصل على دبلوم، مقيم بذات العنوان، أيد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية، وكلف قسم الإنقاذ النهري بمسح المسطح المائي وانتشال جثة الغريق، وحُرر المحضر رقم 2196 إداري مركز شرطة إهناسيا.

وتمكنت قوات قسم الإنقاذ النهري بمديرية امن بني سويف، اليوم الإثنين، من انتشال جثة الطفل، حيث تبين أنه باستدعاء والدة المتوفى وتدعى "هند.ع.م"، 37 عاما، ربة منزل، تعرفت عليه، ولم تتهم أحدا، كما تبين أنه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود اي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.