أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم، عن أمله في تحقيق هدنة حقيقية في ليبيا تدفع للتفكر بضرورة السلام وبأحقية الحياة وبسمو العدل والمصالحة، معربا عن تمنياته لليبيين بعيد يلهمهم قيم الود والتسامح، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

وقال سلامة في تغريدة له بموقع "تويتر": "على الرغم من الألم العميق بفقدان ثلاثة من زملائنا الأبرار عشية العيد، ضحايا إرهاب وحشي ظالم، أتمنى للجميع عيدا مباركا هادئا ملهما لقيم التسامح والتواد، وهدنة حقيقية تدفعنا للتفكر بضرورة السلام وبأحقية الحياة وبسمو العدل وتؤدي إلى المصالحة".

وأدى تفجير بالقرب من مركز تجاري في مناطقة الهواري إلى مقتل 3 من موظفي البعثة الأممية في ليبيا وجرح 9 آخرين.وتوافقت الأطراف في ليبيا على هدنة إنسانية إلا أنها تعرضت لخرق من قبل الميليشيات في "طرابلس"، حيث يقود الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الرابع من أبريل الماضي.