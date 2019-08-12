أحبطت جمارك مطار سوهاج الدولي برئاسة عمر أحمد سليمان، محاولة تهريب بندقية ضغط هواء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر.

وقالت مصادر جمركية، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الجزيرة القادمة من الكويت، وجرى الاشتباه في الراكب المصري "ح.ك.ف"، وجرى تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY"، فتلاحظ وجود سلاح مفككك، وبتقتيش الحقائب تبين وجود بندقيه ضغط هواء كاملة ومفككة يمكن تحويلها لخرطوش و191 وحدة رش (طلقة) مخبأة داخل شنطة أسفل شاشة تليفزيون "LCD".

وقرر يوسف محمد علي مدير عام جمارك الاقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركي والعرض على النيابة العامة.