الكثير يشعر أن المرتب 2000 جنيه ليس له قيمة ولا يمكن العيش به، في ظل تكوين أسرة، وهناك خطوات يمكن اتباعها تساعد فى تدبير احتياجات المنزل دون التقصير في نهاية الشهر وذلك بحسب موقع frugal rules.

- يجب التأقلم على هذا المبلغ والتكيف عليه وعدم وضع احتمالية السلف أو الهدايا.

- وضع خطة منظمة لإدارة المصروف.

- حصر المتواجد في المنزل من احتياجات فى المواد الغذائية حتى لا تشتري شيئا وهو عندك بالفعل.

- تخصيص مبلغ محدد للنفقات المنزلية الأساسية مثل الكهرباء والغاز والماء، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن ميزانيتك صغيرة، فعليك الاقتصاد في استخدام تلك المرافق، واستخدامها بحذر، فالكهرباء مثلا تستوجب عدم ترك الأنوار غير المستخدمة تعمل، واستخدام المصابيح الموفرة.

- تحديد يوم في الشهر لتناول اللحوم وليس طوال الشهر، واستبدالها بالبقوليتات المليئة بنفس الفائدة والقيمة الغذائية.

- قبل شراء الاحتياجات الغذائية المنزلية يفضل عمل بحث دقيق عن المرافق التي تقوم بعمل عروض شهرية أو أسبوعية.

- عدم شراء شيء تعتقد أنك ستحتاجه في وقت ما، ولكن عليك شراء الضروري فقط.

- تجنب تناول الوجبات الجاهزة وذلك لأن ثمنها يمكن تجهيز وجبة تكفى أكثر من يوم.

- تجنب استخدام ميزة الدليفري التي تعرضها بعض المحلات.

- ترك مبلغ بشكل شهري للطوارئ الطبية.

- يفضل شراء كل الاحتياجات المنزلية بشكل شهري حتى لا تضطر لأخذ من مصروفك لشرائها خلال الشهر.

- تناول الطعام الصحي سيجعلك تتجنب شراء الزيوت وتناول الدقيق وشراء السكر.