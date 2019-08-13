قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، مدني عباس مدني، إن المرحلة الحالية هي أكثر المراحل حرجا في التاريخ السياسي للسودان، وهي التي تفوق في وضعيتها مرحلة الاستقلال، بعد المرور بمرحلة استمرت لمدة 30 عاما من نظام شمولي، اختطف الدولة بالكامل وهدم هياكلها والبنيان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لها.

وأضاف "مدني"، خلال لقاء خاص له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الانتقالية الحالية ليست كسابقتها التي وقعت في أكتوبر 1964 "ثورة أكتوبر" أو انتفاضة أبريل 1985، موضحا أن ما يميز ثورة ديسمبر المجيدة هو وجود الرئيس السابق عمر البشير، وهو نظام مختلف عن الأنظمة السابقة التي مرت على الدولة.

وأكد المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير أنه في يوم 17 من الشهر الجاري سيتم تكوين هياكل الفترة الانتقالية، بداية من مجلس السيادة، ويعقبه بيومين إعلان رئيس الوزارء، ثم تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون هناك مجلس سيادة ومجلس وزراء، وفي انتظار تشكيل المجلس التشريعي في أقرب فرصة، والتي لن تتجاوز الـ3 أشهر.