طقس اليوم الثلاثاء 13-8-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، على صفحتها على فيس بوك، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة.

درجات الحرارة في بعض المحافظات

القاهرة 26 38

الإسكندرية 21 32

مطروح 21 31

بورسعيد 25 33

الإسماعيلية 23 38

شرم الشيخ 27 37

بني سويف 26 39

أسيوط 25 40

الأقصر 25 42

أسوان 27 42

درجات الحرارة في بعض العواصم والمدن العربية

مكة المكرمة 28 38

المدينة 28 40

أبو ظبي 33 41

الدوحة 34 40

الكويت 30 45

بيروت 28 31

القدس 19 31

الجزائر 22 28

الخرطوم 24 30

أنقرة 16 35