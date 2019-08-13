ضبط 29 كيلو لحوم فاسدة وإغلاق 9 مطاعم غير مرخصة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمجازر والمحال التجارية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة.

وفي هذا الصدد، نفذت الوحدات المحلية، حملات تموينية بالتنسيق مع الصحة والتموين والطب البيطري ومباحث التموين، بمراكز دمنهور وشبراخيت وإيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 29 كيلو لحوم ودهون مفرومة تنبعث منها روائح كريهة وعليها عفن أخضر داخل مطعم بمركز شبراخيت.

كما أسفرت الحملات عن إغلاق 9 مطاعم تدار دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء اشتراطات النظافة واستخدام أوعية سبق استعمالها، وكذلك إعدام كميات من المواد الغذائية المختلفة لوجود تغير في الخواص الطبيعية بها، وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.