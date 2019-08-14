أعلنت المدينة الجامعة في الزقازيق فتح باب التقدم للالتحاق في المدن للطلاب الجدد والقدامى، والذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل بالنسبة للطلاب والطالبات الجدد، وإلى 31 أغسطس الجاري بالنسبة للطلاب والطالبات القدامى.

ويجرى التسجيل إلكترونيًا من خلال موقع المدينة الجامعية للجامعة من هنــــــا، عن طريق دخول الطالب "قديم / مستجد" على الموقع وقيامه بعملية التسجيل لنفسه، وفقًا للمواعيد المحددة للتقدم للمدن الجامعية والمعلنة على الموقع، ثم يتقدم بعد ذلك للاستعلام عن قبوله في المدن الجامعية.

شروط الإقامة بالمدن الجامعية

- الطلبة المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية.

- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية إلا بالسكن المميز.

- الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة يتم تسكينهم بالسكن المميز.

الأوراق المطلوبة للالتحاق

1- عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب / الطالبة مع تقديم الأصل للاطلاع.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر.

3- مستند طبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة يفيد خلو الطالب / الطالبة من الأمراض المعدية.

4- 7 صور فوتوغرافية حديثة للطالب / الطالبة.

5-صورة إيصال كهرباء / مياه / تليفون حديث أو بطاقة التموين، مع تقديم الأصل.

6- بيان حالة يحتوي على الكلية والفرقة والتقدير وجهة الحصول على الثانوية العامة.

7- دمغة بمبلغ واحد جنيه 90 قرشا + 10 قروش تنمية موارد.

8- إرسال صورة شخصية للطالب على البريد الإلكتروني: student.photo@zu.edu.eg، لعمل كارنيهات الطلبة على أن تسمى الصورة باسم الطالب والرقم القومي.

9- يقوم بتحميل ملفات مرفقة من قبل الموقع للتقدم بها بالمدينة الجامعية المقبول بها.