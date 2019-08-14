انتظام حركة القطارات بمحطة القاهرة رابع أيام الأضحى

راقب المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، انتظام حركة القطارات بمحطة القاهرة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، خلال جولة تفقدية، وقام بالمرور على شبابيك حجز التذاكر وأرصفة قبلي وبحري، والمرور على غرفة المراقبة المركزية وإدارة الأزمات. ووجه رسلان المسئولين عن التشغيل بضرورة التنسيق مع مسئولي قطاع الصيانة، لتكون جميع جرارات الطوارئ بالمحطات الرئيسية والمراكز المهمة موجودة بأماكنها، وتعيين الجرارات بأرقامها على القطارات، ووجود لجنة مشكلة من الصيانة والتشغيل والحركة بالورش، للاستعداد الجيد بالجرارات والواحدات المتحركة.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد لمسئولي البنية الأساسية أهمية قيام اللجان المشكلة بعملها في المرور على السكة ومتابعة الاستعداد بها وعمل الصيانة الدورية اللازمة وحل أي مشكلة.وجدير بالذكر أن الهيئة قامت في وقت سابق بعمل جدول تشغيل استثنائي خلال الفترة من 6/8 يستمر حتى 20/8، وهي فترة عيد الأضحى المبارك، ونقلت أكثر من سبعة ملايين راكب على متن قطاراتها المجدولة والإضافية والعلاوات بمشغولية بلغت أكثر من 130% حتى يوم 13/8/2019.وكان المهندس أشرف رسلان أكد رفع الهيئة درجة الاستعداد للدرجة القصوى، لاستقبال عودة الركاب بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع ذويهم، مشددًا على أهمية وجود مفتشي خدمة العملاء والفحص لاستقبال الركاب وحل أي مشكلة، وأهمية إذاعة مواعيد وصول وقيام القطارت.