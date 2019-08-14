اختيار مرشحي "حماة الوطن" للمحليات.. والحزب: "نحن الأوفر حظا للشيوخ"

قال اللواء محمد الغباشي، الأمين العام لحزب حماة الوطن، إن الحزب أعد دورات تدريبية، ووُضعت معايير لاختيار المرشحين للمحليات ومجلس الشيوخ والنواب، وجرى الانتهاء من اختيار الكوادر التي ستخوض انتخابات المحليات، وسيكون الحزب جزء من ائتلاف دعم مصر، عند خوضه انتخابات المحليات، مشيرًا إلي أن الحزب وضع نسبة احتياطية قام بتدريبها بلغت حوالي 50% من المقاعد، بما يتجاوز 20 ألف كادر، وفي انتظار صدور قانون المحليات. لفت الغباشي إلى أن العمل بدأ بشكل تقريبي، مضيفًا أن اختيار الكوادر الناجحة جاء بناءًا على اختبارات اجتازوها، وقُسّمت إلى مستويات، فالكوادر التي ستخوض الانتخابات على مستوى القرية، تختلف عن تلك التي ستخوضها على المدينة، عن التي ستخوضها عن المحافظة.وتابع الغباشي، أن الحزب سيتقدم بمقترح خاص بقانون مجلس الشيوخ لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، يتضمن ألا يكون المرشح حاصل على شهادة تعليم جامعي فقط، وإنما شهادة تعلو هذه الدرجة، وأن يكون على قدر من الخبرات مثبت بتوليه وظيفة أو مجال بحثي، وألا يقل سنه عن 50 عامًا وليس 35، قائلًا بأن حزب حماة الوطن سيكون الأوفر حظًا في عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، كونه يضم الكثير من أصحاب الخبرات المتنوعة، ولديه شخصيات متميزة صاحبة درجات علمية عالية.