أعلن فرع جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إسناد تنفيذ مشروع محور تنيدة - منفلوط في مرحلته الثالثة بطول 200 كيلومتر وبتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول نهاية ديسمبر 2021.

وقال اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، إن المحور يربط بين مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، ومركز منفلوط بمحافظة أسيوط، بطول 298 كيلومترا، حيث يجرى تنفيذ المحور على 3 مراحل انتهى الجهاز من رصف المرحلة الأولى بطول 48 كيلومترا وبتكلفة 189 مليون جنيه، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية بطول 50 كيلومترا وبتكلفة 585.6 مليون جنيه، والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها فى 30 يونيو 2020.