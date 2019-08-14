تسعد محافظة الوادي الجديد، لتنظيم المعرض السنوي للسلع المعمرة والملابس وكافة المنتجات المختلفة، والذي يفتتحه اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم في 20 من أغسطس الجارى، ويستمر لمدة 3 شهور .

وقال خالد حسن مدير هيئة تنشيط السياحة بالوادي الجديد، إن المحافظة تحرص سنويا على إقامة معرض المنتجات والسلع المعمرة والملابس وغيرها من المنتجات للمواطنين، وتتولى هيئة تنشيط السياحة مهام التنفيذ ممثلة للمحافظة وذلك لضمان توفير كميات من السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توافد عدد كبير من التجار من داخل وخارج المحافظة لعرض السلع والمنتجات لتتناسب مع كافة الأذواق والإمكانات المادية للمستهلكين.

وأضاف أن تكلفة المعرض بلغت 870 ألف جنيه لتجهيز أماكن العرض وتوفير كافة الإمكانات المتاحة والخدمات للتجار العارضين، بالإضافة إلى إنشائه في منطقة أرض الرومى بمدينة الخارجة لضمان سهولة الوصول والتنقل إلى المعرض، الذي نحرص على تنظيمه سنويا لخدمة أبناء المحافظة وبالأخص في الفترة التي تسبق بدء العام الدراسي، بجانب احتفالات المحافظة بالعيد القومي في أكتوبر المقبل، حيث حرص المحافظة على مدار السنوات الماضية على إقامة معرض السلع خلال الاحتفال بالعيد القومى لخدمة المواطنين.