كشف المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف حاليا، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وقت صدور أول حكم قضائى وضع المسمار الأخير فى نعش جماعة الإخوان الإرهابية 23 يونيو 2013، تورط الإخوان في التعدي على السيادة المصرية وفتح السجن فى وادى النطرون، وهروب محمد مرسى إبان ثورة 25 يناير 2011، كواليس الحكم.

وقال "محجوب"، خلال حواره مع "الوطن"، إن التحقيقات التي أجرتها المحكمة وشهادة الشهود والمستندات المقدمة كشفت أن محمد مرسي العياط، الذى كان يعتلي سدة الحكم في ذلك الوقت، هو أحد الهاربين من السجون.

وأضاف رئيس بمحكمة الاستئناف، أنه ثبت من خلال المستندات وشهادة الشهود أن المتهمين في جرائم الهروب من السجون قاموا بتنفيذ مخططهم مستغلين حالة الفوضى، التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن المحكمة تسلمت "CD" عليها "صوت محمد مرسى" يتحدث لقناة أجنبية عن مكان احتجازه بـ"النطرون"، وهو ما أكدته شهادة الشهود أمام المحكمة أثناء نظر القضية.