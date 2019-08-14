كشف المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف حاليا، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وقت صدور الحكم في 23 يونيو 2013 بتورط جماعة الإخوان فى التعدي على السيادة المصرية وفتح السجن فى وادى النطرون، وهروب محمد مرسى إبان ثورة 25 يناير 2011، تفاصيل رفضه لطلب النائب العام الإخواني أثناء حكم مرسي تسليمه أوراق القضية.

وقال محجوب، خلال حواره مع "الوطن"، إن "القضية بدأت في 28 يناير 2013 وانتهينا منها فى 23 يونيو 2013، استمعنا خلال هذه الفترة إلى ما يقرب من 25 شاهداً وبلغ عدد أوراق القضية فى بداية نظرها 5 آلاف ورقة وصلت إلى 7 آلاف ورقة بعد إتمام التحقيقات".

وأضاف الرئيس بمحكمة الاستئناف حاليا، أن المحكمة تعرضت طوال نظر القضية لضغوط كثيرة ومحاولات للتدخل من قبَل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، منها محاولة غلق ملف القضية من قبَل النائب العام الإخوانى الذى كان يتولاه فى ذلك الوقت المستشار طلعت عبدالله، الذى كلف نيابة الإسماعيلية بمخاطبة المحكمة لإرسال ملف القضية للأهمية، وكان ذلك فى أبريل 2013، متابعا: "لكننا رفضنا".

وتابع: "فوجئنا بعدها أن النيابة العامة تمتنع عن تنفيذ بعض قرارات المحكمة وأعلنت عن هذا صراحة فى ذلك الوقت ولكن المحكمة نفذت قراراتها فى النهاية من خلال مأمورى الضبط القضائي".