تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

نجل حسين سالم لـ"الوطن": دفنا والدي بجوار ابني تنفيذا لرغبته.. والعزاء الأحد

قال خالد حسين سالم، نجل رجل الأعمال الراحل حسين سالم، إن "والده دفن أمس الأربعاء بجوار حفيده الذي توفي قبل ثلاث سنوات"، وأضاف نجل "سالم"، في اتصال هاتفي مع "الوطن"، أن رغبة والده قبل عدة سنوات كانت أن يدفن في مصر ولكن بعد وفاة حفيده ودفنه في إسبانيا طلب أن يدفن إلى جواره في نفس المقبرة، ولذلك تم الدفن في إسبانيا ولم ينقل الجثمان إلى القاهرة".

خطة لغلق شارع الهرم استعدادا لأعمال مترو "الهرم - أكتوبر"

قال مصدر أمني إن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قاربت على الانتهاء من وضع خطة مرورية شاملة استعدادا لغلق شارع الهرم، لبدء تنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق الذي يمر بشارع الهرم وصولا إلى حي الأشجار بأكتوبر، وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ "الوطن"، أن الخطة تتضمن تحويلات مرورية لشوارع تحل كبديلة عن شارع الهرم مثل شارع ترسا وخاتم المرسلين وفيصل، حيث تمت عمليات التوسعة للشوارع وإضافة حارات مرورية لها، بعد رفع الإشغالات وكافة مسببات تعطيل الطريق، مع انتشار الخدمات المرورية بالطرق البديلة لتسيير الحركة المرورية والتصدي لأي مخالفات.

رئيس النقل العام: نشجع المواطنين على ترك سياراتهم وركوب الأتوبيسات

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة تعمل حاليا على تحديث أسطولها وتقليل زمن انتظار المواطن في المحطات، منعا لإهدار الوقت، حيث ترد شكاوى من زيادة مدة الانتظار وجار التعامل معها، وأضاف رزق، لـ "الوطن"، أن الهيئة تعمل حاليا على إزالة أي مشكلات وسيتم تكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط، التي تعاني من تقليل زمن التقاطر، لافتا إلى أن تحديث الأسطول من ضمن أهدافه تشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة وارتياد وسائل النقل العام.

إطلاق نار في ولاية أمريكية.. وشرطة فيلادلفيا تطالب المواطنين بالابتعاد

احتشدت قوات الشرطة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في منطقة شهدت إطلاقا للنار، وفقا لما أعلنته الشرطة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وأعلنت الشرطة وقوع عدد من الإصابات بين ضباط شرطة فيلادلفيا، مضيفة في تغريدتها وقوع إطلاق للنار على عناصر للشرطة، وأن هنالك وجودا "ضخما" للشرطة في المنطقة، مطالبة العامة تجنب الاقتراب منها.

سقوط قذائف على قاعدة جوية في طرابلس

أفادت فضائية "سكاي نيوز العربية"، بسقوط عدة قذائف على قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس وتعليق الملاحة حتى إشعار آخر.

ترامب يقترح لقاء نظيره الصيني لحل الأزمة في هونج كونج

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء نظيره الصيني شي جين بينج، لحل الأزمة في هونج كونج، وذلك في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب ترامب: "أنا أعرف الرئيس الصيني جيدًا، إنه قائد عظيم يحظى باحترام شعبه".

الغموض يسيطر على واقعة العثور على النصف السفلي لجثة فتاة بالهرم

لليوم الثالث على التوالي.. لا يزال الغموض يسيطر على واقعة العثور على نصف جثة لفتاة، في ترعة المريوطية، ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أنه تم العثور على الجزء السفلي للفتاة، ولاتزال القوات تبحث عن الجزء العلوي لتحديد هوية الفتاة، وفحصت القوات عدد من بلاغات التغيب في أقسام الشرطة القريبة من منطقة الهرم، والمناطق المجاورة لبيان عما إذا كانت هناك بلاغات تغيب تحمل نفس المواصفات الذي تم العثور عليها من عدمه، ولاتزال قوات الأمن تواصل البحث عن الجزء العلوي للجثة لكي تتمكن من تحديد هويتها والكشف عن ملابسات الواقعة.

بعد اعتذاره.. تامر حسني يعلن موعد حفله الجديد في سلطنة عمان

أعلن الفنان تامر حسني، عودته للغناء بمهرجان صلالة السياحي بسلطة عُمان، وقال حسني، عبر بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إلى كل الجماهير الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، تم تحديد موعد جديد لحفل الفنان تامر حسني في مهرجان صلالة السياحي يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري"، ووجه الشكر للمسؤولين العمانيين: "شكرا جزيلا لكل المسؤولين في سلطنة عُمان على التدخل السريع لإصدار التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية رغم الإجازات والأعياد الرسمية وتحديد موعد آخر للحفل".

ليفربول بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه

حقق نادي ليفربول الإنجليزي بطولة السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاء بهدفين مقابل هدفين، عن طريق كل من ساديو ماني هدفين، بينما سجل هدفي البلوز أولفيه جيرو وجورجينهو، وتعد تلك هي المرة الرابعة لنادي ليفربول التي يفوز بها بالسوبر الأوروبي، حيث كانت آخر بطولة فاز بها عام 2005.

رئيس الزمالك: الصربي ستانوفيش مديرا فنيا للفريق

أعلن رئيس نادي الزمالك عن التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق لفريق القادسية السعودي لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال الدي تمت إقالته عقب خسارة الدوري.