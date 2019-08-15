دراسة: 22 ألفا و509 أسود يتواجدون في أفريقيا

قالت دراسة بريطانية حديثة، إن تنزانيا لديها أكبر عدد من الأسود مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى، ولكنها حذرت في الوقت نفسه من تضاؤل عدد الأسود في أفريقيا، وجاء في التقرير الصادر عن "جامعة أكسفورد"، بأن الأسود اختفت من 95% من نطاقها التاريخي، ولم يتبق سوى 22 ألفا و509 أسود في إفريقيا، وأن تنزانيا لديها أكبر عدد من الأسود بعدد ثمانية الآف و176 حيوانا يليها جنوب أفريقيا 2070 ثم كينيا 1825.

من جانبه، قال مسؤول البحوث الرئيسي عن بيئة آكلة اللحوم في معهد أبحاث الحياة البرية في تنزانيا، الدكتور دينيس إيكاندا، في معرض تعليقه على التقرير، إن هناك ما يتراوح بين 14 ألف، 15 ألف أسد في تنزانيا حاليا، بفضل شبكة واسعة من المناطق المحمية في شكل حدائق وطنية ومحميات طبيعية تشكل ما لا يقل عن 300 ألف كيلومتر مربع، مؤكدا أن الرقم ثمانية الآف و176 أسدا الوارد في تقرير أكسفورد، يمكن أن يمثل ما يقرب من 50% من أعداد الأسود، ربما من اثنين فقط من محمياتها.

وحذر إيكاندا، الذي يعد عضوا في مجموعة السنوريات بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في مقابلة مع صحيفة "ديلي نيوز" التنزانية، من أنه قد تنخفض أعداد الأسود إذا استمر الصراع المتكرر بين البشر والحياة البرية، مؤكدا أنه حتى في تنزانيا، تنخفض أعداد الأسود التي تعيش خارج المناطق المحمية نتيجة لفقدان الموائل ووجود الفرائس الطبيعية والصراع مع الرعاة.