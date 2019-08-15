نظم جهاز مدينة قنا الجديدة أمس، حفلا فنيًا وأمسية ثقافية، والتي أحياها قصر ثقافة قنا، بالنادي الاجتماعي بالحي الأول في المدينة التي تبعد 8 كيلو مترات عن المدينة القديمة، وسط حضور المئات من السكان الجدد.

وتخلل الحفل عروض فنية غنائية ومسرحية وأمسيات ثقافية من الشعراء والأدباء، ظلت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط ترحيب كبير من الحاضرين على القائمين على الحفل الذي جمع الوافدين الجدد من سكان المدينة.