انتشر نحو 400 من رجال الإطفاء وقاذفات مياه من الاتحاد الأوروبي اليوم في اليونان، لإخماد حريق يجتاح لليوم الثالث على التوالي محمية طبيعية مهمة في جزيرة إيفيا، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النار في واد بالقرب من قرية بلاتانا، مدعومين بنحو 100 شاحنة و9 طائرات هليكوبتر و9 طائرات منها اثنتان أتتا من إيطاليا وإسبانيا.

وقال يورجوس كوستوبولوس المسؤول عن الدفاع المدني في الجزيرة - التي تبعد نحو 100 كيلو متر شمال شرق أثينا، في تصريح لشبكة "إي أر تي" الرسمية: "نحن اكثر تفاؤلا اليوم لأن الرياح هدأت"، مضيفا: "نبذل كل ما في وسعنا لإنشاء دفاعات جديدة ضد النيران بالقرب من القرية". ويمكن رؤية حفارة تحفر خندقا خلفها.

بدوره، قال ديميتريس يانوتوس المسؤول عن السكان المحليين للتلفزيون "تي في أوبن" الذي يبث على الإنترنت إن "الغابة دُمرت".

وفي سياق متصل، وصف المفوض الأوروبي للعمل الإنساني القبرصي خريستوس ستيليانيدس، أمس في أثينا تعبئة القوات اليونانية بأنها "مثال رائع" وتحدث عن "تضامن أوروبي ملموس". وبناء على طلب أثينا، حشد الاتحاد الأوروبي وسائله على صعيد آلية الإنقاذ.

ووصل الحريق الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا، الى غابة أجريليتسا للصنوبر الفريدة من نوعها، وألحق أضرارا كبيرة في هذه المحمية الطبيعية التي تبلغ مساحتها 550 هكتارا.

واندلع الحريق في وقت مبكر أمس الأول الثلاثاء في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة يونانية بعد جزيرة كريت، فحمل المسؤولين على إخلاء 4 من قراها بما فيها بلاتانا. وتأثرت اليونان في الأيام الأخيرة بسلسلة من الحرائق بسبب التأثير المشترك لدرجات الحرارة المرتفعة والرياح الشديدة والجفاف.