طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو بعد وقت قصير من إقلاعها وتعطل محركيها الاثنين بسبب اصطدامها بسرب من الطيور

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إصابة 74 شخصا من بينهم 19 طفلا جراء الهبوط الاضطراري لطائرة "آيرباص 321" في ضواحي موسكو.

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ، اليوم - "إنه وفقا للمركز الإقليمي للطب والكوارث، طلب 74 راكبا من الطائرة، بينهم 19 طفلاً، المساعدة الطبية"، مشيرا إلى أنه جرى نقل أحدهم إلى المستشفى بإصابات بليغة في الصدر وكدمات في يديه".

وكانت شركة "أورال" للطيران والوكالة الروسية للنقل الجوي، أعلنتا في وقت سابق اليوم، أن طائرة ركاب روسية هبطت اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو بعد وقت قصير من إقلاعها بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

وذكرت الوكالة الروسية للنقل الجوي، أن طائرة من طراز "إيرباص 321" تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية كانت تقل 233 شخصا، اصطدمت بسرب من طيور النورس بعد الإقلاع، ما تسبب في تعطيل محركيها وأجبر طاقمها على الهبوط في حقل على بعد نحو كيلو متر واحد من مطار "جوكوفسكي" الدولي في جنوب شرق موسكو.