النيابة تحقق في مصرع 11 شخصا في حادث تصادم بالصف

أجرت نيابة الصف معاينة لمكان حادث طريق سيارة نقل وسيارة ميكروباص و3 سيارات ملاكي، وقع على الطريق بمنطقة الصف، وأسفر عن مصرع 11 شخصا، وإصابة 4 آخرين، وناظرت النيابة الجثث، وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس السائق المتسبب في الحادث.

وكان 11 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم بين سيارة نقل و4 سيارات ميكروباص و3 سيارات بمنطقة الصف، وذكرت التحريات في الواقعة أنه أثناء سير سيارة النقل بسرعة، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، واصطدام بالسيارة الميكروباص وباقي السيارات، ما أسفر عن مصرع وإصابة 15 شخصا، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.