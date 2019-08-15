قال الدكتور محمود الصالحي، مؤسس جمعية "الرفق بالحيوان" في الشرقية، إن فريق الجمعية تسلم الكلب الذي ضربه وسحله جزار بقرية العصلوجي في الزقازيق، وظهر في مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الصالحي" لـ"الوطن"، أن الكلب تلقى إسعافات أولية بعيادة أحد الأطباء البيطريين في الزقازيق، وجرى نقله إلى جمعية الحيوان في الجيزة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إن الشرطة تفحص الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقالوا إنه لجزار عذب كلبا بالضرب والسحل في قرية العصلوجي بمركز الزقازيق، مضيفا أنه تقرر استدعاء "الجزار" المتهم للتحقيق في الواقعة.

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أن فريقا من الشرطة توجه إلى القرية برفقة فريق لإنقاذ الحيوان وتسلم أعضاء الفريق، الكلب.

كان حساب باسم "منى حميدة"، إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قاللت لـ"الوطن"، إن موثق المقطع حذفه بعد نشره على إحدى صفحات "فيس بوك"، بسبب خوفه، وفقا لها.

وأضافت أنها حصلت منه على الفيديو ونشرته عبر صفحة "الرفق بالحيوان" على "فيس بوك"، مشيرة إلى أن موثق الفيديو لم يزودها بأي فيديوهات أخرى تظهر لحظة الضرب أو السحل، حيث أن المقطع المتداول لم يظهر لحظات الاعتداء بشكل واضح معللا أنه حضر إلى المكان متأخرا، وحصل على المقطع من شخص آخر، لافتا أن الأهالي قالوا إن الجزار عذب الكلب ضربا وسحله بـ"موتوسكيل".

وأعربت عن استنكارها للاعتداء على الكلب بهذه الطريقة مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع الأديان والإنسانية والرحمة.