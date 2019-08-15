إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص في الدقهلية، اليوم، إثر تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وملاكي علي طريق "أجا - تلبنت".

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي علي طريق "أجا - تلبنت".

انتقلت مباحث المركز بقيادة الرائد محمد فوزي، رئيس مباحث أجا، وتبين إصابة 3 أشخاص في الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر طبي، إن الحادث تسبب في إصابة كل من: محمد زكريا محمد، 31 سنة، ورضا صابر حسن، 36 سنة، مقيمان بقرية "طنامل" بدائرة المركز، وأحمد محمد السيد المتولي، 61 سنة مقيم بقرية ميت طريف بمركز دكرنس، وتم عمل الإسعافات الطبية لهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.