ألقي القبض على اثنين من اليونانيين يشتبه في أنهما أشعلا واحدا أو أكثر من الحرائق، في بيلوبونيز. وذكرت الشرطة اليونانية، أنها ألقت القبض على رجلين للاشتباه في تسببهما في الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة في اليونان خلال الأيام الماضية.

وذكرت وكالة أنباء أثينا اليونانية الرسمية، أنه جرى ضبط رجلين اليوم للاشتباه في تورطهما في الحرائق بوحدات "ميسينيا" و"إيليا" الإقليمية، مشيرة إلى أن المتهم الأول رجل يبلغ 52 عامًا، متهما ببدء عدة حرائق في منطقة شجرية بالقرب من طريق "كالاماتا - تريبولي" القديم، وفي النباتات الجافة بالقرب من الطريق السريع القديم "تساكوناس - كالو نيرو" بميسينيا.

وأضافت الوكالة اليونانية، أن الرجل الثاني، البالغ من العمر 58 عامًا، أشعل حريقًا في منطقة "بالوفار فاسينا" في إيليا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وتحدثت السلطات اليونانية، اليوم، عن تقدم في جهود إخماد الحريق الذي يجتاح منذ أربعة أيام "جزيرة إيفيا" شمال شرقي أثينا، محولا إلى رماد أكثر من 1000 هكتار من غابات الصنوبر.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء، في تصريح لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن الوضع يبدو أفضل اليوم، فليس ثمة جبهة نشطة لكن قواتنا ما زالت منتشرة، لكنه تحدث عن بؤر من النيران قائمة في أحد الأودية، ولم يحدد إن كان يتوقع السيطرة على النيران خلال النهار، أم لا، كما اقترحت ذلك السلطات يوم أمس.

وما زال 400 من رجال الإطفاء، تؤازرهم 110 آليات وتسع طائرات وأربع مروحيات لقذف المياه، يكافحون صباح اليوم الجمعة النيران في منطقة معروفة بالنباتات الكثيفة والتضاريس الوعرة وصعوبة الوصول إليها، وساعدتهم اثنتان من قاذفات المياه، إحداهما أتت من إيطاليا والأخرى من إسبانيا. وبناء على طلب أثينا، حشد الاتحاد الأوروبي موارده من آلية الإنقاذ، التي تنشط منذ بداية السنة، تحسبا لحرائق الغابات.

وفي جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة بعد كريت، أجلي سكان أربع قرى، ونقل رجل إطفاء إلى المستشفى مصابا بحروق، واحترقت أربع سيارات على الاقل، لكن الإطفائيين الذين يتصدون للنار تمكنوا من احتواء النار في واد بالقرب من قرية بلاتانا.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية، ان الحريق اندلع في 3 مواقع مختلفة بالقرب من قرية ماكريمالي، وهذا ما يحمل على الاعتقاد بوجود نية إجراميةوقد أتى الحريق الذي اندلع في الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، الثلاثاء الماضي على مقربة من محمية طبيعية، على أكثر من الف هكتار من غابات الصنوبر، كما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية.