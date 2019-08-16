نفى مسؤولون إيرانيون، اليوم الجمعة، تقديم أي ضمانات لسلطات جبل طارق للإفراج عن ناقلة نفط إيرانية تبحر الآن في البحر المتوسط، معتبرين ذلك "نصرا" لطهران، وتسبب احتجاز السفينة بمساعدة مفرزة من البحرية الملكية البريطانية، بتدهور حاد في العلاقات بين طهران ولندن، فيما ردت إيران في المقابل باحتجاز ناقلة النفط ستينا إيمبيرو التي ترفع العلم البريطاني.

وأمرت المحكمة العليا في جبل طارق بالإفراج عن السفينة، أمس الخميس، بعد أن قالت سلطات الأراضي البريطانية إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن "جريس-1"، لن تتوجه إلى أي دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، غير أن إيران نفت أن تكون قدمت أي ضمانات للإفراج عن السفينة وقالت إن سلطات جبل طارق تسعى فحسب إلى "حفظ ماء الوجه".

ونقل موقع شبابي تابع للإذاعة الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله اليوم الجمعة إن "إيران لم تعط أي ضمانات بشأن عدم توجه (جريس 1) إلى سوريا من أجل ضمان الإفراج عنها"، مضيفا "إن وجهة الناقلة لم تكن سوريا، وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحدا آخر".

ورحب المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بما قال إنه نصر لإيران تم تحقيقه من دون أي تنازلات، وكتب ربيعي في تغريدة "ناقلتنا التي احتجزت بشكل غير شرعي أطلق سراحها. هذا النصر من دون تقديم أي ضمانة هو نتيجة دبلوماسية قوية وإرادة قوية للكفاح من أجل حقوق أمة".

وسيتم تغيير اسم الناقلة "جريس 1" وسترفع العلم الإيراني في رحلتها المقبلة في البحر المتوسط، بحسب ما أعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي للتلفزيون الرسمي، وقال إسلامي "بناء على طلب المالك، ستغادر جريس 1 البحر المتوسط بعد أن ترفع علم جمهورية إيران الإسلامية وتعاد تسميتها (ادريان داريا) خلال الرحلة"، موضحا أن السفينة كانت ترفع علم بنما ومحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني.

وقبل ساعات على قرار المحكمة، باشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شنت حملة "ضغوط قصوى" على إيران، مسعى قانونياً أخيراً لمطالبة سلطات جبل طارق بتمديد احتجاز السفينة، وغرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر أن محاولة "القرصنة" الأمريكية باءت بالفشل، معتبرا أن ذلك يظهر "ازدراء إدارة ترامب للقانون".

وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توترا منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 بين الدول العظمى وإيران العام الماضي، وإعادة فرضه عقوبات قاسية عليها، وبعد الإفراج عن (جريس-1)، جددت بريطانيا مطالبتها بأن تفرج إيران عن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في مضيق هرمز في 19 يوليو الماضي، وقالت طهران، إن "ستينا إيمبيرو"، خالفت "قوانين الملاحة الدولية" لكن الخطوة الإيرانية اعتُبرت على نطاق واسع بأنها رد انتقامي على احتجاز "جريس-1".