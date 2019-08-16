9 نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية في المنزل

نشرت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عدد من النصائح والإرشادات للحفاظ على الأجهزة الكهربائية تجنبًا لتلفها أو تعرضها للاحتراق.

وتستعرض "الوطن" إرشادات الكهرباء على النحو التالي:

1- التركيبات الكهربائية يجب مراجعتها والتفتيش عليها وصيانتها دوريًا حتى تطمئن لسلامتها.

2- يجب أن تتأكد من جودة التلامس عند استخدام مشترك، ويجب ملاحظة علامات زيادة الحرارة في المشترك، كما يجب ألا تزيد أحمال المشترك عن المسموح به، حرصًا على سلامتك وسلامته.

3- استخدم أجهزة الوقاية المناسبة لتمنع حدوث حرائق أو صدمات كهربائية، ويمكنك استشارة متخصص في هذا الموضوع.

4- تركيب الأجهزة الكهربائية يجب أن يتم بمعرفة متخصص، كما يجب أن تكون جميع التركيبات داخل الحائط وليس خارجه.

5- لا تستخدم مشترك أو زيادة في أطوال التوصيلات إلا إذا كانت معتمدة ومطابقة للمواصفات.

6- لا تقم بإصلاح أو تركيب أي أجهزة كهربائية بنفسك إلا إذا كنت مؤهلًا لذلك وتم تدريبك عليه.

7- لا تلمس قطع التوصيل النحاسية المركبة في أي مقبس لأي جهاز باليد مطلقًا.

8- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية المتنقلة داخل الحمام، كما أن الأجهزة المركبة داخل الحمام يجب أن تكون طبقًا للمواصفات التي تناسب طبيعة المكان.

9- لا تستخدم أجهزة معيبة أو بها خلل.