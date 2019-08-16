تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، أعمال إزالة المقابر المقامة بمنطقة شطا والتى تم وقف الدفن فيها منذ سنوات نظرا لعدم صلاحيتها لملوحة تربتها.

وبدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس، اليوم، تنفيذ تلك الأعمال، وذلك بمشاركة مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، ومديري الإدارة الهندسية و الأملاك بالوحدة ورئيس الوحدة المحلية بقرية غيط النصاري.

وفي هذا السياق، أكدت المحافظ أنه تم تسليم تلك الأرض إلى إدارة الأملاك إذ تم تخصيصها لإقامة مشروع متكامل لمجزر آلى و حجر صحي للمواشي المستوردة.

من جهة أخرى، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث وجهت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقي طلبات التصالح و تقديم أوجه الدعم اللازمة.

كما أشارت محافظ دمياط إلى تزايد أعداد المتقدمين حتى الآن، لافتة إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي، وقد أهابت المحافظ المواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشي حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.