تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على رضيعة عمرها 5 أيام ملقاة داخل كرتونة مياة معدنية وموضوعة داخل محطة قطار القناطر القديمة.

تلقى العميد وائل نور، مأمور مركز القناطر، إخطارا من النقيب محمد منصور، رئيس نقطة مدينة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من أحد المواطنين، بالعثور على طفلة لقيطة حديثة الولادة ملقاة داخل كرتونة مياه معدنية على رصيف محطة القناطر القديمة.

انتقل المقدم محمد عشماوي، رئيس مباحث مركز القناطر، وحُرر محضر بالواقعة، وتم تسليم الطفلة لدار الرعاية تحت تصرف النيابة ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة للتوصل لمرتكبها، ورجحت التحريات الأولية أن التخلص من الطفلة كان بسبب الحمل السفاح، ما دفع أحد أبويها للتخلص منها بهذه الطريقة.